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Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi

DHA

Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Çengelli köyündeki gölette toplu balık ölümleri yaşandı. Yapılan incelemede gölete hayvan dışkısı ve kimyasal atıklar bıraktığı belirlenen hayvan çiftliği işletmesine 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
Lüleburgaz'a bağlı Çengelli köyünde vatandaşlar hayvanların su içmek için kullandığı gölette toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine şikayette bulundu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak incelemede bulundu. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Kayabeyli köyünde bulunan E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden gölete borular aracılığıyla sıvılaştırılmış hayvan dışkısı ve kimyasal atıkların bırakıldığı tespit edildi. İşletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
'GÖLETİMİZDE KATLİAM YAPILDI'
Köyde 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvanın başta olmak üzere, arı ve doğada yaşayan canlıların su içtiği gölet kirlilik nedeniyle atıl durumda bulunuyor. Köy muhtarı Rahim Cumalı, hayvan besi çiftliğinin bıraktığı atıklar nedeniyle gölette katliam yaşandığını belirterek, "Bu gölette 2 gün önce 2 tane balık ölümü vardı, şimdi hepsi öldü. Binlerce balığımız telef oldu. Hayvanları su içmek için kullandığı göletimize büyükbaş hayvan çiftliğinden bırakılan hayvan atığı ve kimyasal atıklar nedeniyle göletimizde binlerce balık öldü. Şu an göletimizde balık kalmadı. Bu bir katliam, başka adı yok. İşletmeden şikayetçi olduk İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sudan numune aldı ve işletmeye 96 bin 525 lira ceza yazıldı. Biz göletimizin tekrar temizlenip eski haline getirilmesini istiyoruz. Burası hayvan sulama göleti su olmadan artık sulamayacağız. Zaten kuraklıkta ve tarlalarımızı sulayamıyoruz. Bu su olmadan da hayvancılık yapılamaz. Bir an önce bu göletin temizlenmesini istiyoruz. İnekler artık bu göletten su içmiyor" dedi.
'İŞLETME KAPATILSIN'
Köyde hayvancılık yapan Selahattin Onay, yaşanan olayın ardından işletmenin kapanması gerektiğini belirterek, "Bu göletin bu hale gelmesi çok acıklı bir olay. Burada artık hayvancılık yapamayız, terk etmemiz gerekir artık burayı. Bunların ceza ile önlenecek durumu yok, bu işletmelerin kapanması gerekiyor. Burada hiçbir canlı kalmamış, çok üzücü" diye konuştu.
Çengelli köyünde arıcılık yapan Bülent Bayraktar ise, "Benim arılarım burada su içiyor ama şu an yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Bu bir doğa katliamı. Arı için su candır. Bu daha önce de yaşandı çok üzücü. Benim 30 sandık arım var. Arılarımı taşıyacağım, buradan artık su içmezler" dedi.
'ÖNLEMLER YETERSİZ'
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu ise, "Tüm Trakya'yı Ergene üzerinden yok edenler, kılcal damarları dereler ve göletler üzerinden yok ediyorlar. Hayvancılık ve tarım temelli olan bu toprakları biz arzu ettik ama böyle değil. Burada önlemlerin yetersiz kaldığını görüyoruz. Hiçbir para cezası bunu çözemez. En az 15 bin metrekarelik alan olan bu gölette yaşananlar çok üzücü. Kuraklığın dünya ve ülkemizde etkili olduğu bu günlerde bu yaşananlar kabul edilemez. Muhtar kardeşimizin duyarlılığı olmasa bu yaşananları bile göremeyiz. Önlemlerin artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-09-04 17:48:16

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