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BBP Genel Başkanı Destici: “PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP'nin çoktan kapatılması gerekiyordu”

İHA

BBP Genel Başkanı Destici: “PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP'nin çoktan kapatılması gerekiyordu”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 1’inci Olağan Kırklareli İl Kongresi’ne katıldı. Bir restoranda düzenlenen kongreye Destici’nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, parti ilçe başkanları, partililer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ile siyasi parti il başkanları katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Kongrede partililere seslenen Destici, HDP’nin kapatılması gerektiğini belirterek, “PKK’nın siyasi uzvu olan, siyasi uzantısı olan HDP'nin çoktan kapatılması gerekiyordu terörle mücadele kapsamında. Bakın bazıları demokrasi diyor, insan hakları diyor, siyasi partilerin varlığı diyor. Tamam da HDP normal siyasi parti değil ki PKK’nin bir siyasi uzvu. Meclis kürsüsünde adamlar bunu dillendiriyor. PKK’nın bir tane bile eylemini kınamıyorlar. Tam tersi Barış Pınarı Harekatı yapıldığında bizim devletimize işgalci, ordumuza da katliamcı diyor. Hainler çıkıp bunu Meclis kürsünde söylüyor. Normal bir siyasi parti olarak değerlendirebilir miyiz bunu, değerlendiremeyiz. En son Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açtı, eksikler var dendi, Anayasa Mahkemesi'ne tamamlandı tekrar gönderildi. Şu anda HDP savunma için ek süre istedi. Biz açık ve net bir şekilde yıllardır ifade ediyoruz, terör örgütünün partisi olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler. Adam gibi demokrasi içerisinde bu devletin anayasasına uygun, yasalarına uygun parti kuracakmışsın, siyaset yapacakmışsın sonuna kadar herkese açık. Ama terörün, terör örgütünün partisi olmaz, bunun sözcüsü olmaz. Onun için burada bütün siyasi partilerimiz birlik olmalı” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Kırklareli İl Başkanlığı görevine Ercan Andaç seçildi.

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