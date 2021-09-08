Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 1. derece sit alanında Ö.D. ve R.T'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken Ö.D. ve R.T gözaltına alındı.

Aynı zamanda korona virüsü tedbirleri kapsamında 2 şüphelinin maske takmadığını tespit eden ekipler, kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 1 bin 800 lira ceza uyguladı.

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