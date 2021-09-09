Kırklareli’nde Bakan Koca’nın çağrısı karşılıksız kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın twitter hesabından yaptığı aşı çağrısı sonrası Kırklareli’ndeki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın twitter hesabından "Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun" çağrısı sonrası Kırklareli’nde sabahın erken saatlerinde aşı merkezlerinde kuyruklar oluştu.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine aşısını olmak için gelen 71 yaşındaki Halim Bulut, 3. doz hatırlatma aşısını olduğunu belirterek herkesi aşıya davet etti.

Eşiyle birlikte randevusunu alarak 2. doz aşısını olmaya gelen Turgay Yenigün, biran önce herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayarak, “Herkesin bir an önce bu aşı dozlarını tamamlayıp sağlığımıza kavuşmak istiyoruz. Bir an önce herkes aşılarını vurulsun” ifadelerini kullandı.

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