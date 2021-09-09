Trakya'nın asırlık eğlencesi başladı

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamid Han döneminde izin belgesi verilen, Trakya’nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 111. kez kuruldu.



Sultanı II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 111 yıl önce kurulmaya başlayan panayır, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Pehlivan Belediyesi tarafından düzenlenen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panayırda konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya’nın asırlık eğlencesi olan Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını temenni etti. Vali Bilgin, "Kültürün yaşatılması, milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri, kültürel değerlere sahip çıkmaktır. Hakikaten bu güzel yörenin güzel insanlarına hem şahsım adına hem de devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Panayırlar ülkemizin farklı farklı bölgelerinde farlı amaçlarla ama en önemlisi toplumsal birlikteliği sağlamak için güzel etkinliklerdir" dedi.



Konuşmaların ardından mehter ve bando takımı gösteri yaptı. Gösterilerin arından Pavli Panayırı açılış kurdelesi kesildi. Dört gün sürecek panayır buyunca şehir dışından gelenlerin kalması için karavan şekline getirilen römorklarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi.

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