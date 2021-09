Kırklareli'de Pavli Panayırı'nın 111'incisi başladı

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 912 Eylül tarihleri arasında 111'incisi düzenlenen Pavli Panayırı törenle başladı.

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan Pavli Panayırı'nın 111'incisi düzenlenen törenle başladı. Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki açılış törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, çevre belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, panayırın bu yıl 111'incisinin gerçekleştiğini belirterek, "Panayırımız, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırıdır. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle panayırımız yapılmamıştı. Panayırımıza Trakya'nın her tarafından çok sayıda insanlarımız gelmektedir. Panayırımız bir bayram havası içinde geçmektedir" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, yaptığı konuşmada, "Özellikle içinde bulunduğumuz aya baktığımızda yazın yoğun bir çalışma dönemi sonrasında insanlar hem eğleniyorlar hem ticari anlamda ürünlerini değerlendiriyorlar. Hem kaynaşıyorlar hem de hepsinden önemlisi tarihlerine saygı duyup gelecekleriyle bağlantı kuruyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından panayır açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.

'GÖNLÜMÜZCE EĞLENECEĞİZ'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim köyünden ailesiyle birlikte panayıra gelen Cemile Çetinbaş, "Ben kendimi bildim bileli bu panayıra geliyoruz. Burada çocuklarımız için okul alışverişi yapacağız. Daha sonra yiyip içip eğleneceğiz. Pazar gününe kadar traktör römorkunda kalacağız. Köyümüz tamamen boşaldı, herkes burada" dedi. Aynı köyden gelen Hayriye Biçer ise "Köyden yatağımızı yorganımızı alıp panayıra geldik. Sabah 8'den gece 12'ye kadar panayırda dolaşacağız. Römork arabalarımız bizim dinlenme yerimiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, gönlümüzce eğleneceğiz" diye konuştu.

111 YILLIK GELENEK

Osmanlı Padişahlarından II. Abdülhamid döneminde Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yapılmasına karar verilen ve bu yıl 111'incisi düzenlenen panayır, Osmanlı döneminde hayvan satışı için başlatılan, sonraki yıllarda eğlencelerin düzenlenip bölge halkının kumaş ve diğer ihtiyaçlarının karşıladığı pazar ve panayır havasına büründü. Osmanlı döneminden kalma geleneklerin hala yaşatıldığı panayıra gelenler alışverişlerini yapmaların ardından kurulan lunaparkta gönüllerince eğleniyor. Şenlik havasında geçen panayıra bölge halkı geleneklerine uygun şekilde yaşatıyor. Bunun için sabahlara kadar gezip eğlendikleri panayırda traktör römorklarını, karavana çevirip kalıyorlar. Yemeklerini pişirip barındıkları römorkların renkli görüntülere sahne olduğu panayıra gelenler bu geleneği çok uzun zamandır yaşattıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2021-09-09 19:45:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.