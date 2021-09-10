Kırklareli’nde 11 göçmen yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 11 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Üsküp beldesi ve Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada 11 Afganistan uyruklu yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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