Kırklareli’nde bin 500 kök Hint kenevir ele geçirilerek imha edildi

Kırklareli’nde ayçiçek tarlasında ekili bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca Beldesi Manastır Dere mevkisinde bulun bir ayçiçek tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada E.A.’ya ait ayçiçeği tarlasında bin 500 kök Hint keneviri tespit etti.

Daha sonra Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kenevir bitkilerinin “kendiliğinden yetişmiş, sulama ve bakımı yapılmamış” olduğu belirlendi.

Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahipleri E.A’nın ifadesine başvuruldu.

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