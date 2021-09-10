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Kırklarelili Dilem avokado çekirdeğinden ürettiği doğal renk maddesiyle Türkiye birincisi oldu 6. sınıf öğrencisi Dilem Aloğlu Aloğlu: “Hangi alanda olursa olsun kendinize inanın ve güvenin”

İHA

Kırklarelili Dilem avokado çekirdeğinden ürettiği doğal renk maddesiyle Türkiye birincisi oldu 6. sınıf öğrencisi Dilem Aloğlu Aloğlu: “Hangi alanda olursa olsun kendinize inanın ve güvenin”

Kırklareli Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Dilem Aloğlu, avokado çekirdeğinden ürettiği "doğal renk maddesi" ile katıldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Kırklareli Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Dilem Aloğlu, avokado çekirdeğinden ürettiği "doğal renk maddesi" ile TÜBİTAK proje yarışmasına katıldı. 18 bin 712 öğrencinin katıldığı yarışmada Aloğlu, avokado çekirdeğinden ürettiği "doğal renk maddesi" ile Türkiye birinciliği elde etti. Kimya öğretmeni Derya Ertuğrul ile yaklaşık 1 yıl Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarında çalışma yaptı. Aloğlu ve öğretmeni Derya Ertuğrul için Atatürk Ortaokulu Müdürü Turan Baş tarafından okul bahçesinde ödül töreni gerçekleştirildi.
Ödül töreninde konuşan Dilem Aloğlu, herkesin her alanda kendine güvenmesi ve inanması gerektiğini belirterek, “TÜBİTAK 2204B 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldım. Projemin konusu avokado çekirdeğinden doğal renk elde edilmesi ve farklı gıdalarda kullanılması. Projemin başlangıcı tamamen bir tesadüf oldu. Ben avokado tüketmeyi seven birisiyim. Bir gün yine avokado yerken çekirdeğini kenara ayırdım. Kardeşim daha sonra çekirdeğin tadını merak edip ısırdı. Bir süre sonra çekirdeğe tekrar baktığımda çekirdeğin kırmızı olduğunu fark ettim. Bu durumu Fen Bilileri öğretmenim Derya Ertuğrul ile paylaştım. Çalışmalarımız sonucunda bu konuda daha önce bir çalışma yapılmadığını gördük. Konuyla ilgili bir proje yapabileceğimizi düşündük ve çalışmalarımıza başladık. TÜBİTAK 2204B’ye başvurduk ve projemiz kabul edildi. Ön değerlendirme geçtikten sonra İstanbul Avrupa finalinde 1. oldum. Daha sonra Türkiye finallerinde de Türkiye birinciliğini kazandım. Küçük bir tesadüf ile başlayan yolculuğum bilimsel bir proje oldu. Birçok bilim insanının da buluşlarında tesadüf yok mu. Önemli olan bu tesadüfleri araştırarak ve yılmadan çalışarak başarıya dönüştürmektir. Hangi alanda olursa olsun kendinize inanın ve güvenin” dedi.
Dilem Aloğlu, kendisine destek veren annesi Hatice Aloğlu ile öğretmenlerine teşekkür etti. Konuşmanın ardından okul müdürü Turan Baş, Dilem Aloğlu ve Fen Bilgileri öğretmeni Derya Ertuğrul’a plaket takdim etti.

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