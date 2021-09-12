Kırklareli’nde meşe balı üreticileri denetlendi

Kırklareli’nde Coğrafi İşaret Tescili alan meşe balı üreticileri denetlendi.

Coğrafi İşaret Tescili alan 'Kırklareli meşe balı' üreticileri ve pazarlayıcılarına yönelik denetimler başladı. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü başkanlığında Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bayram Çetin, Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Mehmet Gür ve Ticaret ve Sanayi Odasından Özgür Emir'in yer aldığı ekip arı üreticilerini tek tek ziyaret ederek, üretimin Coğrafi İşaret Tescili'ne uygunluğunu ve logo kullanımını kontrol etti. Denetimlerde ballardan analize gönderilmek üzere numune alındı.

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