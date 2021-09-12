Kırklareli’nde elektrik kesintisi

Kırklareli’nde 15 Eylül Çarşamba günü 6 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Kavaklı beldesinin Turist Mahallesi ile Pınarhisar ilçesinin Cevizköy, Tozaklı, Sütlüce, Doğanca, Babaeski ilçesinin ise Çiğdemli ve Katranca köylerine 15 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek. Turist Mahallesi'nde 09.0013.00, Cevizköy, Tozaklı, Sütlüce, Doğanca köylerinde 09.0016.00, Çiğdemli ve Katranca köylerinde ise 10.0016.00 saatleri arasında uygulanacak olan söz konusu kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.