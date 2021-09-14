Alacak verecek davası kanlı bitti Kırklareli’nde silahlı yaralamaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Kırklareli’nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde F.E isimli şahıs O.C isimli şahısı ile alacak verecek meselesi için tartışmaya başladı. Tartışma esnasında F.E isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile bir el ateş ederek O.C. isimli şahsı boyun bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.C 112 Acil Sağlık Ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler teknolojik cihazlardan da istifade ederek şüpheli F.E. ve şüpheliye yardım eden iki kişinin tespit etti.

Yaralı O.C’nin hayati tehlikesi olmadığı belirlenirken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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