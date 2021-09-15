Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti dağıttı.
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve Kızılay gönüllüleri, Tevfik Fikret Ortaokulu'nu ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti dağıttı. Volkan Göç, Türk Kızılay’ın her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, “Tevfik Fikret Ortaokulu'nu şube başkanlığı ve genç gönüllü üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek, yeni başlayan eğitim öğretim yılı için öğrencilerimize Kızılay tarafından hazırlanan eğitim seti hediye ettik. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.