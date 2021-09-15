Vali Bilgin anaokulunda incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunda incelemelerde bulundu.
Vali Osman Bilgin, 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamında Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından Kırklareli’nde yaptırılan 4 Derslikli Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulu’nu gezerek incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunda gerçekleştirdiği incelemelerde, İl Özel İdaremiz koordinasyonunda devam eden bahçepeyzaj düzenleme çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’ndan bilgiler aldı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.