Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim

Ali Can ZERAYMehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU -Şafak TAŞOYAR/ KIRKLARELİ, (DHA) -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 2 yıl içerisinde Türkiye'deki tüm sığınmacıları memleketlerine davul ve zurnayla göndereceklerini belirterek "Bu millete sözüm sözdür, kesin. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Kırklareli'ne geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Yayla Mahallesi'ndeki Atatürk Evi oldu. Kılıçdaroğlu'nu burada CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Atatürk Evi'ni gezen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na burada Osmanlıca ve Türkçe nutuk kitabı ve Atatürk'ün yağlı boya portesi hediye edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

'DEVLETTE LİYAKAT ÖNEMLİ'

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında milletin sorunlar altında ezildiğini söyledi. Sorunları çözecek olan kurumun siyaset kurumu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Devlet, adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı yerde devlet dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır. Çok tipik ve basit bir örnek vereceğim; hafızanızda kalsın. Devlet ve siyasi partiler arasındaki farkı bilmeniz açısından. Devlette en alt makam memur olmak istiyorsunuz; şube müdürü ya da şef olacaksınız. Önce KPSS sınavına gireceksiniz, sınavda başarılı olacaksınız, atamanız yapılacak, düz memur oluyorsunuz ama henüz asaletiniz onaylanmadı, aradan bir süre geçecek, iyi yorumlar alacaksınız, sonra şeflik sınavına gireceksiniz devlette en alt kademede şef olacaksınız. Peki, bakan ya da milletvekili olmak için? İki şeye ihtiyaç var; bir savcılıktan iyi hal kağıdı, iki ilkokul diploması. Devlette liyakat neden önemli? İşte, bu nedenle önemli. Devletin hafızasını, bürokrasi tutar. Siyasi partilerden devletin hafızası olmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde bu böyledir. Adaletle yönetilen bütün ülkelerde bu böyledir" dedi.

'BUNLAR GÜCÜ KİMDEN ALIYOR'

Kocaeli Dilovası ve Mersin Limanı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Örnek vereceğim. Polis iki yerde arama yaptı. Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda, kilolarca kokain alındı. Ne savcı cesaret ediyor dava açmaya ne de kime geldiğini sormuyor. Evlatlarımızı zehirleyen insanlara, hiç kimse cesaret edip dokunamıyor, ne savcı ne de başka birisi. Bunlar gücü kimden alıyor? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor, hakim bir şey yapamıyor. Dava bile açmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar gücü, devleti yöneten siyasi otoriteden alıyor. O zaman hepimiz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız" diye konuştu.

'SIĞINMACILARA KIZMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldiğini dile getirerek "Resmi olmayan rakamlara göre, 5-6 milyon. Ve Afganistan'dan insanlar geliyor. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim sınırları aşarak geçiyorlar ve bizde bekliyorlar. Efendim, 'Para verilirse daha fazla alacağız.' Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Bu millete sözüm sözdür, kesin. En geç 2 yıl içerisinde bütün sığınmacıları davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğim, kararlıyım. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Onları buraya kim getirdiyse kabahat onlarda. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Onları geldikleri memleketlerine can ve mal güvenliğini sağlayarak göndereceğiz. Gençlerimize istihdam da yaratacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Efendim onlar olmazsa sanayi batıyormuş. Ne demek yahu? Şu aklı evvel cümleye bakın. Değiştireceğiz bunları" ifadelerini kullandı.

'YURT SORUNUNU 1 YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM'

Yurt sorunun da halen devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu "Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. Üniversiteyi kazanıyor, kızımız, oğlumuz. Hepimizde bir sevinç var. Üniversiteye göndereceğiz, ikinci bir dert başlıyor. Bu çocuk nerede kalacak? 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum; 20 yıl değil, 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Böyle bir şey olamaz, yurt sorunu nedir Allah aşkına. Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar. Sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği, onlar ne kadar iyi yetişirse eğitim alırsa Türkiye o kadar büyüyecek. Siz onları pahalı yere mahkum ediyorsunuz" diye konuştu.

'SALGINDA ALINAN TÜM KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda esnaf ve çiftçiden salgında alınan tüm kredilerin faizlerini sileceklerini ifade ederek "Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk şey; ilk 6 ayda memleketin rahat bir nefes almasını sağlamak. Esnafın bankalara borcu var. Pandemi döneminde kredi verdiler. İster bankalardan, ister kredi kooperatiflerinden aldıkları faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da taksite bağlayacağız. Çiftçi için de aynı şey. Çiftçinin de ister kooperatiflerden ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız, onları da makul düzeyde taksite bağlayacağız. Adamı zaten perişan etmişsin, zaten mahvolmuş, hangi faizle alıyorsun bu parayı? Yine aynı şekilde esnafın kira stopajı var, onun tamamen kaldıracağız. Esnaf zaten vergi veriyor. Gayrimenkul sahibinin yükünü esnafın sırtına yüklüyorsun, niye? Zaten vergi verecek. Bunu sen öde diyorsun. Bunu da kaldıracağız" dedi.

'MUHTARLIK KANUNUNA İHTİYAÇ VAR'

Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu "Sizin başlı başına bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Yetkilerinizin tanımlandığı, yapacağınız işlerin tanımlandığı bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Bunu hazırladık, muhtarlık örgütleriyle konuştuk, onlara gönderdik. Eksiğimiz olabilir, bakın varsa bir eksiğimiz düzeltelim dedik. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimi. 1800'lü yıllarda Kastamonu'da bir muhtarlık seçimi. O nedenle muhtarlığı, demokrasinin temel taşı olarak görürüz. Demokrasi, seçim bu topraklara muhtarlar sayesinde gelmiştir. O nedenle muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafları ziyaret edip, Lüleburgaz ilçesine geçti.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAYMehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU -Şafak TAŞOYAR

