Kırklareli’nde İnfaz Koruma Memurlarına ilk yardım eğitimi verildi

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Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memurlarına Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

Kursiyerlere Temel Yaşam Desteği, Boğulmalarda İlkyardım, Hava Yolu Tıkanıklıklarında İlkyardım gibi konular teorik ve uygulamalı anlatıldı. Eğitim sonunda başarılı olan personele sertifika verildi.

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