Babaeski’de ilkokul öğrencilerine göz taraması yapıldı

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Babaeski ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçede bulunan ilkokul öğrencilerine göz taraması yapıldı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden ilçe Sağlık Müdürlüğünce 20212022 eğitim, öğretim yılında 11 ilkokulda 479 öğrenciye göz taraması yapıldı.

Okul çağındaki çocukların görme kusurlarının önemli olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Okul çağı çocuklarında görme kusurları sık rastlanan ve okul başarısını olumsuz yönde etkileyen sebeplerin başında gelmektedir. Bu sebeple Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz genelinde bulunan 11 ilkokulda 20212022 dönemi eğitim, öğretimine başlamış 479 öğrenciye gözdeki kırma kusurlarını tespit etme ve tedavileri için cihazlı göz taraması yapıldı” dedi.

Cerit yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

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