Kırklareli´de suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)-KIRKLARELİ´de, jandarma tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçilirken, olayla ilgili 4´ü Bulgaristan, 1´i Türk vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan´dan otomobille Türkiye´ye yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğine dair aldığı istihbarat sonucu harekete geçti. Demirköy ilçesindeki sınır hattında durdurulan araçta, jandarma tarafından yapılan aramada valiz içerisinde piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 100 bin lira olan 21 kilo skunk, 10 gram metamfetamin, Bulgaristan plakalı 7 araç, 3 el telsizi, 2 bilgisayar, 10 cep telefonu, 42´si Bulgaristan 5´i Türkiye sim kartları, 7 hesap defteri ve 10 bin euro ele geçirildi. Araçta bulunan 4´ü Bulgaristan 1´i Türk vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, suç örgütünün diğer üyelerinin yakalanması için İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli´de operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Demirköy Vahit İŞBAŞARAN

2021-09-17 11:49:18



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