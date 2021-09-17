Kırklareli'de suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı (2)

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55 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Kırklareli'de, jandarma tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçilirken, 4'ü Bulgaristan, 1'i Türkiye vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, şüphelilerin, İstanbul'da bulunan evinde yaptığı aramada, kanepenin içinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin euro ele geçirdi. Jandarma, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de operasyonlarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-09-17 13:33:03



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