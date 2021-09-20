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Semiha Yıldırım: “Eğitim, çocuğu sevmekle başlar” AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım: “2023 hedeflerine doğru çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf eden, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek en büyük önceliğimizdir”

İHA

Semiha Yıldırım: “Eğitim, çocuğu sevmekle başlar” AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım: “2023 hedeflerine doğru çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf eden, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek en büyük önceliğimizdir”

Türk Kızılay’ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Kırklareli’nde yaptırılan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunun açılışını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Kırklareli’nde yaptırılan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunun açılış törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, yapılan hiçbir yatırımın eğitime yapılan yatırımdan önemli olmadığını belirterek, “Tamamlanan anaokullarında toplam 4 bin 680 öğrencinin eğitim görmeye başladı. Bir öğretmen ve bir anne olarak okul öncesi eğitimin çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemek istiyorum. Bu sebeple '81 il, 81 Kızılay Anaokulu Projesi'ni çok önemsiyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 81 il hedefine ulaşılmış olması en büyük arzumdur” dedi.

"Eğitim, çocuğu sevmekle başlar sözüyle yola çıktık"
2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği 2023 hedeflerine doğru ilerlerken çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf eden, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek en büyük önceliğimizdir. Umuyorum ki yüz yüze eğitime başladığımız yeni eğitim öğretim dönemimiz kesintisiz devam eder. Umuyorum ki salgın nedeniyle okullardan ayrı kalan yavrularımız yeniden uzaktan eğitim sürecine dönmezler. Milli Eğitim Bakanlığımız, yurt genelinde gerekli tüm hazırlıkları yaparak okullarımızı eğitime hazır hale getirdiler. Bu süreçte bizler de salgın koşullarını dikkate alarak çocuklarımızı tüm risklerden uzak tutmalıyız. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte riayet etmeliyiz. Biliyorum ki, insana yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. İnsanımızın en büyük önceliğimiz olması sevindiriyor. 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu projemizde, eğitim çocuğu sevmekle başlar sözüyle yola çıktık. Bu sevginin meyvelerinden olan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulumuzu, esas sahipleri çocuklarımıza teslim etme zamanı geldi” şeklinde konuştu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli de konuşma yaptı.
Konuşmalarından ardından anaokulunun yapımını üstlenen bağışçı Erhan Gürbüz'ün de mektubu okundu.
Tören kurdele kesimiyle son bulurken Yıldırım ve beraberindeki heyet, öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

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