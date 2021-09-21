Kırklareli Türkiye’ye örnek oluyor En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Kırklareli 1. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 76,4 ile Kırklareli birinci sırda yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Türkiye'de ikinci doz aşı olan vatandaşların ortalaması yüzde 68,13 olduğunu duyurdu. Bu kapsamda en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 76,4 ile Kırklareli birinci sırada yer alıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde halkımızın yüzde 76,4’ünün 2 doz aşısını tamamlaması ile aşılama oranında Türkiye birincisi olduk. Kırklarelili hemşerilerimi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, her zaman sizinle gurur duyuyorum. Emeği geçen sağlık çalışanlarımız, çalışma arkadaşlarım ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Abidin Edret, aşılama çalışmalarında Kırklareli, Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti. Edret, “Kırklareli’miz aşılamada birinci sırada yer alıyor, inşallah en yakın zamanda tüm Türkiye’nin aşılanmasını temenni ediyorum. Her şeyin başı sağlık, herkes aşısını olsun” diye konuştu.

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