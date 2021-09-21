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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,(DHA) KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü Sedat Akkuş, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ahmetbey beldesi yakınlarında meydana geldi. Sedat Akkuş, kullandığı 35 PDU 60 plakalı kamyonla, Erdal Kavaklı yönetimindeki 58 TS 364 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Akkuş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akkuş, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-09-21 15:31:54



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