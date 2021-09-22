Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Meleşkoru Mağaraları ile Kurgula mevkilerinde yaptığı çalışmada 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.