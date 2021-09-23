Kırklareli’nde 6 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla giren 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.