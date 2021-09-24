İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan Babaeski’de incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Babaeski ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda incelemelerde bulundu.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Babaeski ilçesinde bulunan okulları ziyaret ederek yapılması planlanan anaokulu yerini gezdi. Daha sonra Kalkan Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.