Kırklareli’nde 19 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 19 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 19 Irak ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.