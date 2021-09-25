Kırklareli’nde polis ekiplerince üniversite öğrencileri bilgilendirildi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla stant kurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca yürütülen "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayalı Kampüsünde kurdukları stantta üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Proje kapsamında 600 öğrenciye broşür dağıtılırken terörle mücadele, toplum destekli, narkotik, asayiş, güvenlik şube ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, kayıt yaptıran öğrencilere yönelik terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, gençlerin terörle mücadele alanında halkın desteğini almak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulunuldu.

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