Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli’nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince et işleme tesisi, kasap, kahvehane ve fırınlar denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube ekiplerince, kentte bulunan et işleme tesisi, kasap ve fırınlarda ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, çalışanların belgeleri ve korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kuralları incelendi.

Denetimlerin devam ettiğini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından ilimizde faaliyet gösteren et işleme tesisi, kasap, kahvehane ve fırınlarda denetim yapıldı. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam ediyor” dedi.

