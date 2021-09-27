Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı Kırklareli’nde definecilere maske cezası

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 6 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 5 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Terzi Mağaralar ve Meleşko mevkiinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda H.G, E.İ, İ.C, N.Ç, B.A, T.Ş, S.G, S.Y, S.H ve İ.M'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, 6 şüphelinin maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira, toplamda 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.