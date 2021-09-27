Bisikletli kadınların İstanbul’dan Kırklareli’ne yolculuğu İstanbul’dan Kırklareli’ne bisikletle geldiler

İstanbul’dan 10 kişiyle Trakya turuna çıkan Zincir Kıran Kadınların son yolculuğu Kırklareli oldu.

Zincir Kıran Kadınlar İnisiyatifi bisiklet topluluğu kadın dayanışması oluşturma, kadınları maddi ve manevi olarak güçlendirme amacıyla 175 kilometrelik parkurda Kırklareli’ne pedal çevirdiler.

Kadın dayanışması oluşturma, kadınları maddi ve manevi olarak güçlendirme ve Trakya’nın eşsiz güzelliklerini görmek için ilk gün 100 kilometre pedal çeviren Zincir Kıran Kadınlar ikinci gün 75 kilometre pedal çevirerek Kırklareli’ne ulaştı.

Zincir kadınlar olarak 2019’dan beri kadının her yerde, her alanda olduklarını göstermek için İstanbul’dan yola çıktıklarını dile getiren, Zincir Kıran Kadınlar İnisiyatifin Koordinatörü Hande Karaca, “2019 yılından beri kadınlara bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Trakya tarafına gelmek hiç kısmet olmamıştı. Eylül bağ bozumu olduğu için buraya geldik. Farklı farklı yerlere uğrayarak geldik. İlk gün 100 kilometre pedal çevirdik ve Saray’da dinlendik. İkinci gün ise Saray’dan başlayarak Kırklareli’nde geldik. Özellikle bağ bozumu yapan kadınlar ile buluşmak istedik. Çünkü zincir kırmak bir sistemi değiştirmek. Biz istiyoruz ki bir sürü kadın işte olsun, daha fazla kadın sokakta olsun, daha fazla kadın yönetimde olsun. Kırmaya çalıştığımız zincirler bunlar. Ama yolda da arkadaşlarımla şunu da fark ettim ki problemleri aslında aynı zincir kırar gibi hep beraber çözüyoruz. Bütün kadınlara bisiklet sürmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

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