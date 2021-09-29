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Kırklareli’nde üniversite öğrencileri kampüslerinde aşılanıyor Aşılamada ilk sırada olan Kırklareli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Kırklareli’nde üniversite öğrencileri kampüslerinde aşılanıyor Aşılamada ilk sırada olan Kırklareli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde kurulan aşı standında öğrenciler aşılarını oluyor.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında aşılamada büyük yol kat eden Kırklareli’nde üniversite öğrencilerinin aşılama sürecini tamamlama amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayalı Kampüsü'nde aşı stanttı açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonunda kurulan stantların önünde öğrenciler aşı olmak için sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra kısa sürede çok sayıda öğrenciler aşılandı.
Böyle bir hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirten öğrencilerden Oktay Tunalı, aşı sayesinde kendini daha güvende olduğunu dile getirdi.
İkinci doz aşısını olan öğrenci Selin Çetin, aşı olmadan hastalığın bitmeyeceğini vurgulayarak, “Kampüsümüzde hemşire ablalarımızı gördük. Aşımızı olup bu virüsü inşallah yeneceğiz. Aşı olmadan virüsü yenmemiz mümkün değil” dedi.
Kampüse kurulan aşılama stanttı 1 Ekim Cuma akşamına kadar hizmet verecek.

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