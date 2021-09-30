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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın su seviyesi 30 Nisan'da yüzde 80,82 ölçülürken, bugün itibarıyla yüzde 51,19’a geriledi Trakya’daki 14 barajın doluluk oranı da 4 ayda yüzde 20,78 düştü

İHA

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın su seviyesi 30 Nisan'da yüzde 80,82 ölçülürken, bugün itibarıyla yüzde 51,19’a geriledi Trakya’daki 14 barajın doluluk oranı da 4 ayda yüzde 20,78 düştü

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları 5 ayda yüzde 80,82’den 51,19’a düştü. Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 7,4'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 3,7'e gerilemesi dikkat çekti. Trakya’daki 14 barajın doluluk oranı ise 4 ayda yüzde 20,78 düştü.
Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları azaldı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda yüzde 80,82’den 51,19’a düştü.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 7,4'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 3,7'e geriledi.
Kazandere ve Papuçdere barajlarının girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazısı dikkat çekerken, gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü. Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı gözlemlenirken çayır olan kısımlarında da çobanlar hayvanlarını otlatıyor.
İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise, “Ömerli yüzde 80,38, Pabuçdere yüzde 3,7, Sazlıdere yüzde 24,94, Büyükçekmece yüzde 46,46, Alibey yüzde 20,82, Terkos yüzde 56,53, Kazandere yüzde 7,4, Elmalı yüzde 61,79, Darlık yüzde 51,13, Istrancalar yüzde 21,84” olarak ölçüldü.

Trakya’daki 14 barajda milyonlarca metreküp su yok oldu
Edirne’de bulunan 6 barajda haziran ayında 272 milyon 2 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, 162 milyon metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Haziran ayında 262 milyon metreküp olan su miktarı eylül ayında 153 milyon 9 bine geriledi. Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküp olan su miktarı 131 milyon 9 bin metreküpe düştü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaz ayları başlangıcında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranları, aşırı sıcaklıklar sebebiyle Eylül ayında yüzde 41’e düştü.

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