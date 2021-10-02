Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi

İHA

Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi

Kırklareli’nde canlı hayvan sevkiyatı yapan araçların evrak kontrolü yapıldı.
Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlarda tek tek evrak kontrolü yapıldı. Denetimlerde veteriner sağlık raporu, koyun ve keçi nakil belgesi, büyükbaş hayvan pasaportu, sürücü bakıcı belgesi, nakliyeci belgesini ve hayvanların kulak küpleri kontrol edildi.
Canlı hayvan sevkiyatı yapan kişilerin belgelerinin eksiksiz yanlarından olması konusunda uyarak Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut, “Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli eşliğinde ilçe personelimiz tarafından canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıma özelliklerine sahip olan araçlara yol kontrolü uygulaması gerçekleştirdik. Üreticilerimizin canlı hayvan sevkleri esnasında veteriner sağlık raporu, koyun ve keçi nakil belgesi, büyükbaş hayvan pasaportu, sürücü bakıcı belgesi ve nakliyeci belgesini yanlarında bulundurmaları ve hayvanların kulak küpelerinin eksiksiz olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Pınarhisar-Vize karayolu 1 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 ...
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın su seviyesi 30 Nisan'da yüzde 80,82 ölçülürken, bugün itibarıyla yüzde 51,19’a geriledi Trakya’daki 14 barajın doluluk oranı da 4 ayda yüzde 20,78 düştü
YEREL HABERLER İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.