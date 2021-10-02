Moussa Sow ikinci başkan, kardeşi ise Babaeskispor´a başkan oldu

BABAESKİ (Kırklareli),(DHA) FENERBAHÇELİ eski futbolcu Moussa Sow, Bölgesel Amatör Lig´de mücadele elen Babaeskispor´un ikinci başkanı, kardeşi Amadou Sow da başkanı oldu.Türkiye´de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Sow´un eski futbolcu kardeşi Amadou Sow, Kırklareli´de Bölgesel Amatör Lig´de mücadele eden Babaeskispor´un başkanı oldu. Moussa Sow´un da ikinci başkan olduğu kulüpte ilçeye gelen Amadou Sow, yöneticilerle bir araya gelip, imzaları attı. Takımın teknik heyeti ile tanışıp, ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, Türkiye´de bir takımı alıp, alt yapısını kurarak, futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.Babaeskispor yönetim kurulu üyesi Bahadar Akçan, Sow kardeşlerle anlaştıklarını Amadou Sow´u başkan, Moussa Sow´u da ikinci başkan yaptıklarını söyledi. Babaeskispor´u büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Akçan, "Arayışlarımız vardı, daha önce Babaeskispor´da forma giyen ve şimdi menajerlik yapan bir arkadaşımız Sow kardeşlere projemizi anlatmış. Onlar da Türkiye´de bir futbol kulübünü ele alıp, futbolcu yetiştirmeyi planlıyorlarmış. Görüşmelerde bulunduk ve Amadou Sow´u imzaları atıp başkanlığa getirdik. Önümüzdeki günlerde Moussa Sow da ilçeye gelecek ve çalışmalara başlayacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE
2021-10-02 14:05:13
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