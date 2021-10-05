Kırklareli’nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

İHA

Kırklareli’nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

Kırklareli’nde ilk ekimlerden olan buğday üretiminde yağışların çok olmasından dolayı verim artarken, ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklık ve kuraklık verimi düşürdü.
Kırklareli’nde yaklaşık olarak 476 bin dekar alana ekilen buğdayda 580 bin ton verim alınırken ikinci ekim olan ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle 950 bin dekar alanda 185 bin ton verim bekleniyor.
Mevsimsel yağışların buğday üretiminde etkili olduğunu belirten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Kırklareli ilimizde buğday üretimiyle ilgili bir problemimiz yok. Yağışların çok olmasından dolayı buğday üretiminde verimimizde artış olmuştur. Yaklaşık olarak 476 bin dekar alanda 580 bin ton üretimimiz mevcut” dedi.
Aşırı yağışlar sebebiyle ekimde geç kalındığını, havaların da sıcak ve kurak geçmesi ayçiçeği üretiminde düşüş gösterdiğini belirten Aksoy, “Ayçiçeğinde bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle ekimde gecikmeler oldu. İkinci ekim ürünler geciktiği için üretim alanımız biraz düştü. Ancak ayçiçeği üretimimizde 185 bin ton rekolte bekliyoruz” diye konuştu.

Silajlık mısır üretimi
Silajlık mısır üretiminde 120 bin dekarda 500 bin ton hayvan yemi olarak üretim almayı planladıklarını vurgulayan Aksoy, "Mısır hasatlar zaten başladı. Silajlık mısır üretiminde 120 bin dekarda 500 bin ton hayvan yemi olarak üretim almayı planlıyoruz. Dane olarak da 40 bin ton civarında bir üretimimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Sulanabilir tarım arazisini arttırmayı hedefliyoruz”
Sulanabilir alanlarda verimlerin daha yüksek olduğunu ve sulanabilir tarım arazilerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, “Kırklareli özelinde sulamayı arttırdığımız zaman, sulanabilir alanları da arttırdığımız zaman verimi de yüksek olduğu zaten ortada özellikle ayçiçeğinde suladığımız alanlarda, sulayabildiğimiz anlarda dekara 450 kilograma yakın bir verim elde ettik. Valimizin de destekleriyle kapalı sistem sulama alanımızı genişletip sulanabilir tarım arazisini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de seyir halindeki kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Kırklareli’de seyir halindeki kamyonet alev aldı
Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı
Kırklareli’de 51 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’de 51 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Kırklareli’nde park halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde park halindeki otomobil alev aldı
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
YEREL HABERLER Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar ...
Türkiye'nin Çin'in tekelini kırmak için kurduğu 'Oyuncak OSB'ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türkiye'nin Çin'in tekelini kırmak için kurduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.