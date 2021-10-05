Kırklareli’nde kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 2 ton 800 litre ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler suçta kullanılan plastik tank yüklü kamyoneti takibe aldı. Takibe alınan kamyonet ekiplerce Babaeski ilçesinde durduruldu.

Kamyonette yapılan araştırmada üç plastik tanların içinde 2 ton 800 litre yağ karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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