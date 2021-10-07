Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, sağ elini makineye kaptırdı. Talihsiz kazada işçinin 4 el parmağı koptu.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi D100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın kurutma bölümünde çalışan 29 yaşındaki Ebuzer Ö., kurutma makinesine sağ elini sıkıştırdı. Çorlu’da özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağ el 4 parmağının koptuğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, daha sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.