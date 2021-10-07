Kırklareli’nde 47 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 47 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar, Ahlatlı ve Kocayazı köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 37 Suriye Afganistan ve Irak uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A.S. ve M.D. gözaltına alındı.



Kent merkezinde 10 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce kent merkezinde yapılan araştırmada 10 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarma ve emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.