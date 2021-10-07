Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyü Panayır İskelesi ve merkeze bağlı Kadıköy köyü Kovankaya mevkilerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada, Panayır İskelesi mevki'inde U.Ö, N.P, F.D., M.C., ve Kovankaya mevkiinde Y.K., M.D.ve A.U’yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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