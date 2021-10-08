Kırklareli Emniyet’inden motosiklet operasyonu Kırklareli’nde 39 motosiklet sürücüsüne 46 bin 272 lira ceza

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personel ile motosiklet uygulaması yaptı. Uygulamada 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takan, kask kullanmayan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personelin katılımlarıyla yaklaşık 2 saat süren uygulamada tescilsiz ve terk edilmiş 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada yakalanan motosikletler çekiciler ile otoparklara götürüldü.

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