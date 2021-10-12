Kırklareli'de otomobil şarampole uçtu: Çinli 1 ölü, 4 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Vahit İŞBAŞARAN/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan, Bulgaristan plakalı otomobildeki Çinli Jin Beinian Chinese yaşamını yitirdi, 4 vatandaşı da yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Lüleburgaz gişeleri mevkisinde meydana geldi. CB 2927 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çinli Jin Beinian Chinese'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nguyen Hong Phu, Kinh Van Dao, Van Tien Nguyen ve Nam Huv Pham ise ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-10-12 13:14:50



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