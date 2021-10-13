Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale devam ediyor Hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı Vali Osman Bilgin: "Yangını kontrol altına aldık"

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken olay yerine gelen Kırklareli Valisi Osman Bilgin yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı mahallesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören çiftliktekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yem deposunda çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ederken zaman zaman yem deposunda çömeler meydana geliyor.

Vali Osman Bilgin “Yangını kontrol altına aldık”

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Bilgin itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devem ettiğini ve yangının kontrol altına aldığını belirterek, “Bu tip yangınlarda kontrol altına alınması önemlidir. Yangını söndürdük diyemezsiniz. Siz üstten söndürürsünüz içten yanar. Yangını kontrol altına aldık. İdari binaya, hayvanların olduğu bölgeye ve diğer yem bölgesi olan alana sirayetini önledik. Dolayısıyla bu yangının kontrol altına alındı demektir. Burada yağmurda yağsa yangının tamamen bitmesi belki 1 gün belki 2 günü alacaktır. Ama önemli olan kontrol altına alıp tehlikeyi ortadan kaldırmak” dedi.

Öte yandan yangına Edirne itfaiyesi tarafında destek sağlanıyor.

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