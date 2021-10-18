Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli merkezli Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 3’ü jandarmada işleminin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Ekim Cuma günü Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden E.K, H.K. ve M.E. tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler suçta elde ettikleri geliri paylaşamadıkları ve aralarında silahlı kavga ettikleri, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin evinde yapılan araştırmada, 423 gram metamfetamin, 117 gram esrar, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ile 10 cep telefonu ele geçirilmişti.

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