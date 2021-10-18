Kırklareli’nde 2 günde 83 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 83 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağladığı Dereköy sınır kapısı yakınları, Babaeski, Kofçaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 2 gün boyunca bölgelerde yaptığı araştırmada 83 Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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