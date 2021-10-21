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Kırklareli’nde droneli trafik denetimi Vali Bilgin, sürücülere cep telefonu ve emniyet kemeri uyarısı yaptı

İHA

Kırklareli’nde droneli trafik denetimi Vali Bilgin, sürücülere cep telefonu ve emniyet kemeri uyarısı yaptı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, katıldığı polis ve jandarma ekiplerinin droneli trafik uygulamasında sürücülere cep telefonu ve emniyet kemeri uyarısında bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareliİstanbul yolunun 3. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasına katıldı. Uygulamada İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi alan Bilgin, daha sonra drone ile denetim yaptı. Vatandaşların trafikte daha güvenli seyahat etmesi, can kayıplarının azalması için uygulamaların yapıldığını vurgulayan Vali Bilgin, en önemli uygulamalardan birinin de drone uygulama olduğunu söyledi. Bilgin, daha önce uygulamalarda ehliyetine el konulan bir vatandaşın arkadaşıyla şoför değiştirdiklerini ve bu durumun drone ile tespit edildiğini belirterek, “Daha önceki bir uygulamamızda ehliyetine el konulmuş bir vatandaşımız droneyi görüyor ve diğer arkadaşıyla şoför değiştiriyor. Ama biz bunu drone ile rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bizim tedbirleri arttırmamız, vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, diğer vatandaşların da seyahat güvenliğini arttırıyor” dedi.
Vali Bilgin, daha sonra İnece beldesinde jandarma ekiplerinin uygulamasına katılarak, sürücüleri kemer takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Seyir halinde cep telefonu kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Bilgin, “Eğer cep telefonu kullanıyorsanız kazaların dört kat arttığı tespit edilmiş. Emniyet kemeri kullanımı da çok önemli. Mesela arka koltukta emniyet kemeri kullanımı bazen bizim için çok önemsiz gibi geliyor veya önde bir koltuk var, o bizi koruyacakmış gibi geliyor. Bunun böyle olmadığını, arka koltukta oturup emniyet kemeri takmayan vatandaşlarımızın yüzde 35'inin hayatını kaybettiğini belirledik. Ön koltukta emniyet kemeri yüzde 5055 gibi, arka koltukta ise yüzde 65 ölüm riskini azaltmakta. Arka koltuk ön koltuk ayrımı yapmadan kemerimizi takalım. Bunu bir polis, jandarma veya vali, kaymakam için değil kendi ailemiz, kendi sağlığımız için takmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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