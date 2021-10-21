Kırklareli’nde ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Kırklareli’nde ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde yaşayan A.S., bahçesindeki ceviz ağacından düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürülen A.S., yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.