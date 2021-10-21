Kırklareli’nde balıkçı esnafı denetlendi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren balıkçı esnafı denetlendi.
Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren balıkçılar denetlendi. Denetimlerde satış alanları, balık boyları ve türleri kontrol edildi. Su ürünlerinin sürdürülebilir olması için ilçede bulunan balıkçı esnaflarının denetlediğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, “Ülkemizde 20212022 yılı su ürünleri av sezonunun 1 Eylül'de başlaması ile en önemli ve sağlıklı protein kaynaklarımızdan biri olan su ürünlerinin sürdürülebilir olması için Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından su ürünleri perakende satış yerleri denetlendi. Denetimlerde personelimiz tarafından perakende satış yerleri çalışanlarına avlanılabilir asgari balık boy ve ağırlıkları, satılması tamamen yasak olan türler, türlere göre zaman yasakları hakkında bilgi verildi” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.