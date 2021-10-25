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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gıda Denetim Seferberliği" Kırklareli’nde de başladı

İHA

"Gıda Denetim Seferberliği" Kırklareli’nde de başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında denetimler Kırklareli’nde başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde 3 gün sürecek olan "Gıda Denetim Seferberliği" ilan etti. Denetimler Kırklareli'nde başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda kontrol ekipleri ilde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri ile et işletmelerini denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, etiket, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklanama koşulları, çalışanların belgeleri kontrol edildi.
Vatandaşların tükettiği ürünlerin sağlıklı olması için sahada olduklarını belirten İl Müdürü Mehmet Aksoy, “5996 sayılı yasaya göre gıda işletmelerinde denetimlerimiz yıl boyunca devem ediyordu. Ancak bakanlığımız rutin denetimlerin dışına çıkarak baskın denetim şeklinde talimat verdi. Kırklareli’nde bütün gıda işletmelerine bu hafta içinde 24 saat esaslı denetim yapacağız. Bizim amacımız kentimizde vatandaşımızın tükettiği ürünün sağlıklı olması. Görevimizin başındayız. Tüm gıda işletmeleri denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yasaya göre, kapatma dahil çok ağır para cezaları var. Sayın savcılarımız da zaten hapis cezalarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz daha öncede bizim ilimizde bir işletmede uygunsuz bir faaliyet olmuş ve işletme kapatılmıştı. Biz sağlıklı gıda için elimizden geleni yapıyoruz, yanlış iş yapana da devletimiz göz açtırmıyor. Biz sahadayız. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımız 'Alo 174 Gıda Hattı'mızı arayabilirler” dedi.

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