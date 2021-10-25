Ormandan topladığı mantardan zehirlendi

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Kırklareli’de ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde ormanlık alandan topladığı mantarı yiyen E.K. rahatsızlandı. Daha sonra E.K., Vize Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan araştırmanın ardından mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan E.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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