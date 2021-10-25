Kaza tartışması cinayetle sonlandı

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Kırklareli'de trafik kazasının ardından çıkan kavgada darp edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.G. idaresindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B.’nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede 25 LK 650 plakalı araçta bulunan Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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